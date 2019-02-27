كريستيانو رونالدو يخوض تجربة زرع الشعر في مدريد

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت عدّة تقارير صحافية أن جورجينا رودريغيز حبيبة كريستيانو رونالدو، ستكون واحدة من مدراء مركز تكنولوجي متطور لزرع الشعر وهو جزء من مجموعة شارك رونالدو في تأسيسها مع زميله البرتغالي باولو راموس.

هذا المركز الكبير الذي ساهم فيه رنالدو، يستوعب 150 عميلاً في آن مع امكانية اجراء 18 عملية زرع شعر يوميًا.

ويعتقد أن نجم يوفنتوس هو على استعداد لاستثمار 26 مليون يورو خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة في هذا المشروع.

وجاء في بيان صادر عن اللاعب البرتغال: “بالإضافة إلى كرة القدم أنا متحمس للصحة والتكنولوجيا والأبحاث فهي مجالات أريد الاستثمار فيها”.

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وأضاف: “أردت أن تكون أول عيادة للتوسع الدولي في مدريد وهي مدينة عشت فيها لسنوات عدّة”.

ووفق ما ورد سيبدأ زرع الشعر في العيادة المكونة من ستة طوابق بمبلغ قدره 4000 يورو وسيكون رونالدو في الافتتاح بـ18 مارس/آذار.

من جهة أخرى أفادت كارلا بالانكا المتحدّثة باسم المركز: “ستقدم العيادة عروضاً للعملاء الأجانب اذ ستقدم الإقامة في الفندق والنقل من المطار كما النقل من وإلى العيادة خلال فترة العلاج حتى يتمكن العملاء من العلاج هنا بدلاً من تركيا”.