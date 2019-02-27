مي حريري تنعي اردوغان وتشعل الإنترنت بتعليقها الخاطئ!

متابعة بتجــــــــــــرد: أشعلت الفنانة مي حريري مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقٍ على صورة الشيف التركي الشهير بوراك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي التفاصيل، بادر بوراك إلى معايدة أردوغان بمناسبة عيد ميلاده، ليأتي تعليق الفنانة مي حريري في إطار خاطئ إذ توجّهت إلى بوراك بأحرّ التعازي قائلةً “أنت عائلتي، أنا حزينة جداً جراء ما حصل، هذه الحياة، الصبر حبيبي”.

وبعد العديد من التعليقات الّتي هاجمتها، إستدركت مي حريري الخطأ الوارد في تعليقها وعادت وعلّقت “كنت أقدم تعازي للعائلة، وأدركت أنه عيد ميلاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأريد أن أتمنى له عيداً سعيداً وتحية إلى الشعب التركي”.