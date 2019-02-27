مصطفى خاطر يتلقى العزاء برحيل والدته

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أُقيم مساء أمس عزاء والدة الفنان مصطفى خاطر الذي حرص على إقامته في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد لاستقبال المعزين من زملائه الفنانين الذين حضر منهم عدداً كبيراً منهم، بعد يومٍ من استقباله المعزين في مسقط رأسه بمنطقة الخصوص الشعبية بمحافظة القليوبية، حيث أُقيم العزاء الاول للراحلة وسط جيرانهم.

وحرص على حضور العزاء مجموعة كبيرة من الفنانين منهم زينة، أكرم حسني، هاني رمزي، علي ربيع، دنيا سمير غانم، أحمد بدير، محمد علي رزق، انعام سالوسه، كريم عفيفي، اوس اوس، مجدي بدر، امير كرارة، ايمي سمير غانم، محمود حجازي، ومحمد الصاوي.

كما حضر ايضا من المخرجين سعيد حامد، احمد خالد امين، احمد خالد موسى، ومن المنتجين عماد زيادة، صادق الصباح، بالإضافة إلى عدد كبير من اصدقاء الراحل من خارج الوسط الفني.