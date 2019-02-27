علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

يقدم المطرب الكبير على الحجار حفله الشهرى بساقية الصاوي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بقاعة الحكمة. وكان قد أثبت الحجار نجاحه في الثمانينيات عندما أطلق ألبوم (في قلب الليل) قاصدًا به أن يكون نقطة تحول في مسار الأغنية المصرية على مستوى التنفيذ الموسيقى الحديث المستفيد من التقنيات الجديدة.
كما قدم الحجار العديذ من الالبوماته وشارك فى العديد من المسرحيات والمسلسلات والأفلام، فعلى الحجار هو مشوار طويل من الإبداع والتميز والرقي والبساطة.
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