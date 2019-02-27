شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير وإدوارد "أعمام" ياسمين صبرى فى "حكايتى" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج أحمد سمير فرج تصوير مسلسل "حكايتى" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، حيث يصور مخرج العمل عدة مشاهد داخل الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وتظهر ياسمين ضمن عائلة كبيرة، حيث لديها "عمان" وهما الفنان أحمد بدير، والفنان إدوارد، ومع تصاعد الأحداث تمر العائلة بعدة أزمات.

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.