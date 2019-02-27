شرم الشيخ تتزين لاستقبال "مهرجان السينما الآسيوية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات "مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية"، حيث انتشرت إعلانات المهرجان في كل أرجاء المدينة. وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قدّم كل التسهيلات الممكنة لخروج المهرجان في أبهى صورة، وتقديم دورة متميزة وناجحة. Advertisements وأضاف أنه لولا تحركات اللواء خالد فودة ما استطاع فريق المهرجان أن يُحدث تلك الطفرة في عدد الضيوف وطلاب الورش السينمائية. مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تترأسه شرفيا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويقام في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019، وتقام فعالياته في قصر ثقافة شرم الشيخ.

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