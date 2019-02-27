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شرم الشيخ تتزين لاستقبال "مهرجان السينما الآسيوية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مدينة شرم الشيخ الاستعدادات النهائية لاستقبال فعاليات "مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية"، حيث انتشرت إعلانات المهرجان في كل أرجاء المدينة.

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وقال المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان إن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة قدّم كل التسهيلات الممكنة لخروج المهرجان في أبهى صورة، وتقديم دورة متميزة وناجحة.

 

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وأضاف أنه لولا تحركات اللواء خالد فودة ما استطاع فريق المهرجان أن يُحدث تلك الطفرة في عدد الضيوف وطلاب الورش السينمائية.

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مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تترأسه شرفيا الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، ويقام في الفترة من 2 إلى 8 مارس 2019، وتقام فعالياته في قصر ثقافة شرم الشيخ.

 

 

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