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شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعطت كيلى جينر "دروسا" فى المكياج .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم نجمة تليفزيون الواقع كيلي جينر بالجمال ، حيث تركز جينر ذات الـ 21 عاما على الظهور ساحرة و خاطفة للأنظار سواء بطريقتها المميزة في اختيار تصميمات ملابسها أو طريقتها في وضع " المكياج " والذي تحمل الكثير من الاسرار .
وفي مقطع فيديو قصير تداوله عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي على "انستجرام " ظهرت به جينر و هي تقوم برسم شفاهها بطريقة محترفة وذلك لكي تعطي شفاهها حجم أكبر وهو ما يزيد من جاذبيتها و جمالها .
وتعتبر كيلي جينر بالرغم من صغر سنها إلا أنها " إمبراطورة " في عالم الـ make up حيث اطلقت " Kylie Cosmetics " و الذي جعل ثروتها تتضاعف حيث تحول الماركة الاكثر طلبا بين الفتيات عشاق جينر .
كيلي جينر
كيلي جينر
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