صورة.. نيكول سابا تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: هنأت الفنانة اللبنانية نيكول سابا شقيقتها نادين سابا بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "أنستجرام". ونشرت "نيكول" صورة جمعتهما، وكتبت:" عيد ميلاد سعيد لأختي وصديقتي وحبيبتي وكل شيء بحياتي يا رب تضلّي دايماً بصحتك وتضلي دايماً أحلى ستّ وأحنّ أم وأجدع صديقة وأنضج إنسانة ! العمر كله يا أختي.. ينعاد عليكي". يُذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا كان مشاركتها في بطولة مسلسل "ولاد تسعة"، من بطولة خالد سليم وخالد زكي، وتأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفي.

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