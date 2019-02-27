نجوى كرم تكشف عن جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: نشرت الفنانة نجوى كرم مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحته الشخصية، بـ"إنستجرام". وظهرت "كرم" في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان قصير ، نالت إعجاب جمهورها. وتشارك نجوى كرم في الموسم السادس من برنامج "Arabs Got Talent" والذي يعرض على MBC مصر حاليًا.

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