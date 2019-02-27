أسرة شادية تعتذر عن احتفالية عيد ميلادها حدادًا على أرواح حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت أسرة الفنانة شادية اعتذارها عن عدم حضور احتفالية عيد ميلاد الفنان الراحلة، والتي كان مقررًا إقامتها مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "لؤلؤة الشرق"، على مسرح الهناجر، وينظمها المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق.

وقالت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة في تصريحات خاصة لمصراوي "لن نستطيع الحضور والاحتفال بعيد ميلاد الفنانة الراحلة، بسبب الحادث الأليم، الذي وقع في محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء ونتج عنه عدد من الوفيات والمصابين"، متمنية أن يلهم الله أهالي المتوفين الصبر، ويشفي المصابين.

الحفل كان من المقرر أن يحضره الدكتور أشرف زكي، الفنانة شهيرة، الفنانة أنوشكا، ونقيب الموسيقيين الأسبق الموسيقار منير الوسيمي، والفنانات القديرات "رجاء حسين ومديحة حمدي وسهير المرشدي وآمال رمزي ونادية رشاد"، والمطربة عزة بلبع، والكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، مع الفنان التشكيلي الدكتور جمال الموجي.

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