بالصور مي كساب تنتهي من تسجيل أولى أغاني فيلم "استدعاء ولي عمرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة :

انتهى نجوم فيلم "استدعاء ولي عمرو"، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، والطفل فرس حمادة الليثي من تسجيل الأغنية الدعائية، والتي كتب كلماتها الشاعر عبدالمنعم طه ولحنها محمد عبدالمنعم، ووزعها موسيقيًا زيزو فاروق.

وقال الشاعر عبدالمنعم طه لـ"الخليج 365": "الأغنية باسم الفيلم وكتبتها من أسبوع، وتم التسجيل مساء الثلاثاء، ونستعد حاليًا لتسجيل أغنية أخرى بالفيلم، وربما تقدمها حورية فرغلي بمفردها أو بمشاركة مي كساب"

"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، إيمان السيد، إنتاج وائل عامر وتأليف السيناريست محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.