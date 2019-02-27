كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. حورية فرغلي تبدأ تصوير أولى مشاهدها بـ "ياسمينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت اليوم النجمة حورية فرغلي، تصوير أولى مشاهدها في مسلسلها الجديد "ياسمينا"، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2019.

وتدور أحداث مسلسل " ياسمينا"، حول عالم الغجر بكل تفاصيل حياتهم ولكن بشكل مختلف وجديد يقدم لأول مرة في الدراما المصرية، وهو بطولة حورية فرغلى، وفيفي عبده وحازم سمير، سامح الصريطي وميار الغيطي وتأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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وعلي صعيد آخر وضعت "حورية" جدولاً آخر لتصوير فيلمها الجديد "استدعاء ولى أمر عمرو" التي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

"استدعاء ولى أمر عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، سماح أنور، صبري فواز، انتصار، كلوديا حنا، محمد لطفي، مي كساب، ايمان السيد، تأليف السيناريست محمد سمير مبروك و إخراج أحمد البدري