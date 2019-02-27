نجم إسباني يوجه اتهامات لمحمد صلاح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع فريقه في مباراة مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف.

النجم الإسباني، خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، أكد على تفاقم إصابته، في لقاء “الشياطين الحمر” مع ليفربول، والتي خرج على إثرها من المباراة، وقال في تصريحات صحفية: إنه بدأ يشعر بالإصابة، قبل دقائق من خروجه بديلا، لكنه تحامل عليها.

ماتا كان ثاني الخارجين في صفوف فريقه خلال تبديلات المباراة، إذ استبدل في الدقيقة 25 بجيسي لينجارد، لكن ماتا وعلى رغم الصعوبة التي كان يعانيها أثناء الركض بعيد تعرضه للإصابة، من مجاراة المهاجم المصري السريع محمد صلاح، وقطع الكرة منه أثناء هجمة مرتدة لليفربول، قبل أمتار من بلوغ صلاح منطقة الجزاء.

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ووفقا لـ”فرانس برس” قال ماتا: في ما يتعلق بإصابتي، كنت أشعر بوجود أمر ما لبضعة دقائق، وآمل في أنني لم أجعلها أسوأ عندما ركضت لوقف صلاح في الهجمة المرتدة، لكن كان عليّ القيام بذلك.

اللاعب الإسباني أضاف، بعد أكثر من 12 عاما كلاعب محترف، هذه هي المرة الأولى التي تلزمني إصابة عضلية على الخروج من مباراة، عليّ أن أكون ممتنا لأن هذا السجل غير معتاد بالنسبة إلى لاعب كرة القدم، لكنها الإصابة، أتت خلال مباراة دربي، كان الأمر مؤسفا، وإضافة إلى ذلك لم أكن المصاب الوحيد، اذ اضطر أندير هيريرا وجيسي للخروج للسبب ذاته.

واستضاف مان يونايتد، ليفربول، ضمن المرحلة السابعة والعشرين، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت حالة غريبة بحسب وصف مدرب ليفربول، يورجن كلوب، إذ اضطر الفريقان لإجراء 4 تبديلات في الشوط الأول بسبب الإصابات، 3 منها للاعبي يونايتد.