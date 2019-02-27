سلمى حايك تتباهى وتسخر من دونالد ترامب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تباهت النجمة المكسيكية سلمى حايك، بمواطنيها وبالأعمال الفنية المكسيكية التي حصلت على جوائز في حفل الأوسكار 2019.

النجمة المكسيكية شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، جمع بين تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أساء فيها للمهاجرين من بلدها، وعدد من مخرجي المكسيك الحاصلين على الأوسكار في السنوات الماضية، وكان آخرهم ألفونسو كوارون الفائز هذا العام بفيلمه “Roma”.

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الرئيس الأمريكي ظهر من خلال الفيديو -الذي يعود إلى العام 2015 وقت ترشحه لرئاسة أمريكا- ينتقد المكسيك، حيث قال: إنها لا ترسل إلى أمريكا الأفضل بين أفراد شعبها، وإنما أولائك الذين يخلقون العديد من المشاكل ويدّخلون المواد المخدرة ويشاركون في رفع نسبة الجريمة والاغتصاب.

سلمى حايك ردت على هذه التصريحات بلقطات لمخرجين من بلدها نالوا الأوسكار؛ هم أليخاندرو أنريتو عن فيلمه “The Revenant”، وجويرمو ديل تورو عن فيلمه “The Shape of Water”، وألفونسو كوارون عن فيلمه “Roma”، والذي علقت بشأنه قائلة: “مرة أخرى سيداتي أنساتي، 3 جوائز فاز بها ألفونسو كوارون”.

يشار إلى أن سلمى حايك تشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم الكوميديا “Limited Partners” المقرر عرضه في يونيو من العام الجاري.