شاكيرا أمام المحكمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت محكمة إسبانية أنها استدعت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، صديقة نجم فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، للمثول أمامها يوم 12 يونيو المقبل؛ لتواجه اتهامات بالتقاعس عن دفع ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو أي ما يعادل (16.5 مليون دولار).

المحكمة - ومقرها مقاطعة كتالونيا - نشرت بيان استدعا صديقة اللاعب، بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات في ديسمبر الماضي زاعمين أن شاكيرا تقاعست عن دفع ضريبة على دخل حصلت عليه بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي قالوا إنها عاشت خلالها في الإقليم.

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مندوبون عن شاكيرا قالوا في بيان لهم بعد توجيه الاتهامات: إن المغنية لم تكن تقيم في إسبانيا إلا بعد 2015 وأوفت بكل التزاماتها الضريبية.

بيان محكمة كتالونيا العليا بشمال شرق إسبانيا جاء فيه، أن المغنية اللبنانية الأصل تقيم مع شريكها جيرار بيكيه لاعب كرة القدم في فريق برشلونة، وأنها مدعوة للإدلاء بإفادتها.

المحققون قالوا في مذكرة الاتهام: إن شاكيرا تخفي أموالها بالتعامل مع 14 شركة في جزر كايمن وفرجن.