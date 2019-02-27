الفنانة هند عبدالحليم توضح حقيقة إيقافها من قبل نقابة المهن التمثيلية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية هند عبدالحليم، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول إيقافها عن التمثيل من قبل نقابة المهن التمثيلية لمدة عام كامل.
وقالت هند عبدالحليم، خلال لقائها في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية on e، إنه لم يتم إيقافها من الأساس وأنها لم تخضع لأي تحقيق وأن ما حدث كان مجرد سوء تفاهم وانتهى.
وأكدت أن اختلاف مواعيد التصوير في عملين كانت تشارك بهما أدى إلى تأخرها عن بعض مواعيد التصوير وأن هناك من روج إلى أنها تكذب وأنه لا يوجد لديها تصوير في أماكن أخرى، وهو ما صنع سوء التفاهم.
وأضافت، الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين هو من اتخذ هذه الإجراءات ضدها وحولها للتحقيق، لكنها لم تخضع له، وأكدت أنها تعتبر الفنان أشرف زكي والدها الثاني وأنه غضب منها لأنه ظن أنها تكذب عليه، مما دفعها لتحويلها إلى التحقيق ونشر الخبر على موقع النقابة.
كما كشفت أن والدتها لم تكن راضية عن التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية قائلة: قالتلي مش هتتبسطي هناك وحقيقي يمكن عندها حق أنا مش مبسوطة بالشهرة، وأن والدتها كان ترى وجود بعض العقوبات في الساحة الفنية.
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