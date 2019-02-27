الفنانة الكويتية هنادي الكندري تتعرض لحادث سير.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن تعرضها لحادث سير تسبب في إصابتها بالكثير من الكدمات في وجهها وجسدها.

هنادي شاركت جمهورها بمقطع فيديو، كشفت خلاله أنها توجهت إلى المستشفى استعدادا لخضوعها إلى بعض الفحوصات، كما أكدت أنها اتخذت قرارا أيضا باعتزال مواقع التواصل حتى تشفى تماما من رضوض الحادث، لافتة إلى أنها لن تتمكن من التصوير مع ظهور آثار الكدمات على وجهها.

الفنانة الكويتية قالت خلال مقطع الفيديو: “طبعًا أنا أصور هذا الفيديو حق متابعيني، أبرر فيه موقفي إني ما أصور اليوم فيديوهات، لأن أمس بعد ما طلعت من الإفنيو تعرضت لحادث”.

وأضافت: “وجهي وجسمي كله كدمات، ورايحة المستشفى آخذ إبرة مسكن؛ لأن حاسة بألم شديد، وللأمانة المفروض يكون اليوم عندي تصوير، والتصوير انلغى بعد، الحمدلله على كل حال”.

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وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد أبهرت جمهورها مؤخرا برشاقتها اللافتة، إلا أنها نفت خضوعها لأي من عمليات تكميم المعدة.

الفنانة الكويتية كشفت أن السر هو خضوعها لنظام غذائي محدد مع طبيب مختص، لافتة إلى أنها بدأت نظامها الغذائي مع أول يوم تصوير بمسلسلها “وما أدراك ما أمي”.

وأضافت هنادي أنها صارت حالياً تشرب عصائر الخضراوات وليس الفواكه، مشيرة إلى أنها عندما تتناول الفاكهة، فإنها تأكل كميات صغيرة جداً يحددها الطبيب بنفسه.