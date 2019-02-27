بسبب مرض طفلها.. أيتن عامر توقف أعمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش الفنانة المصرية أيتن عامر، حالة نفسية صعبة بسبب مرض نجلها الصغير يوسف، والذي لم يبلغ من العمر خمسة أشهر فقط.

أيتن عامر، قررت تأجيل تصوير مشاهدها بمسلسل «طلقة حظ»، و «ابن أصول»، والذي تخوض من خلالهما سباق الرمضاني المقبل حتى يتعافى طفلها وتطمئن على حالته الصحية.

وطفل أيتن عامر، يتواجد بإحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة بعد الوعكة الصحية التي أصابته ولم يكشف عن تفاصيلها.

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وكان محمد عز العرب، زوج أيتن عامر، قد نشر صورة ليد طفله وهو يمسكها هو وزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وهي موضوع بها «كانيويلا»، لتركيب المحاليل الطبية وعلق عليها قائلًا: «اللهم إنك وهبت لي يوسف من غير حول مني ولا قوة، فا حفظه بحفظك من غير حول مني ولا قوة».

وكتبت شقيقتها الفنانة وفاء عامر في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، قائلة: «يا الله اشفي يوسف».

مسلسل «ابن أصول»، مع حمادة هلال، ورانيا منصور،و محمد نجاتي، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وكريم أبو زيد، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، وإيناس كامل، وعماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ،و سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد ، وإخراج محمد بكير.

وتجسد في المسلسل دور زوجة الفنان حمادة هلال “نعمة”، والتي يتزوج عليها من الفنانة رانيا منصور.