حلا شيحة ومحمد رمضان معًا بكواليس مُسلسل "زلزال".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت إحدى الصفحات الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صورة تجمع الفنانة حلا شيحة، بالنجم محمد رمضان، من كواليس تصوير مسلسل "زلزال".

وظهرت شيحة في الصورة مرتدية ملابس شعبية وتتبادل النظرات مع الفنان محمد رمضان، خلال كواليس المسلسل.

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وبدأت شيحة تصوير أولى مشاهدها ضمن أحداث "زلزال" الذي تقوم من خلاله بدور البطولة النسائية أمام رمضان، ويعد هذا المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل أول عمل لها بعد غياب طويل عن مجال الفن.

"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي، وتجري الشركة المنتجة مفاوضات مع عدد من الفنانين للمشاركة في العمل، على رأسهم الفنان حسين فهمي، وخالد الصاوي.