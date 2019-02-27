الارشيف / فن ومشاهير

جوردن وودز بضيافة "جادا سميث".. وفتيات كاردشيان لا يُعجبهنّ الأمر!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت "جوردن وودز" الصّديقة المُقرّبة لكايلي جينر، أنّها ستخضع لأوّل مُقابلةٍ حصرية، من خّلال فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام".

وستستضيف الممثلة العالمية "جادا بنكيت سميث" جوردن وودز، من خلال برنامجها المُذاع عبر فيسبوك Red Table Talk، حيث صرّحت بأنّها تودّ توفير منصة لجوردن تحكي من خلالها جانبها من القصّة.

c068c0f006.jpg

ومن الأهداف الأخرى لاستضافة زوجة ويل سميث لجوردن، هو مُحاولة تصليح العلاقة بينها وبين كلوي كارداشيان، وذلك بعدما ضُبطت في وضعٍ حميمي مع حبيب كلوي "تريستان تومبسون".

2a986f238f.jpg

Advertisements

ونقل موقع TMZ الأمريكي بأنّ فتيات كارداشيان لا يُعجبهنّ ظهور جوردن في المقابلات، خُصوصًا وأنها لم تُقدّمٍ لهن أي اعتذارٍ رسمي بعد فعلتها الشنيعة، كما قُمن بإجبارها على توقيع وثيقة تمنعها من الحديث عن فتيات كارداشيان، وبالأخص عن كريس جينر، وكيم وكلوي كارداشيان.

c70f8b54fc.jpg

وتتسائل فتيات كارداشيان عن ماذا ستتكلّم جوردن وودز في لقائها مع جادا، خصوصًا بعد منعها بالخوض في تفاصيل حياة آل كارداشيان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوردن وودز بضيافة "جادا سميث".. وفتيات كاردشيان لا يُعجبهنّ الأمر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى