جوردن وودز بضيافة "جادا سميث".. وفتيات كاردشيان لا يُعجبهنّ الأمر!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت "جوردن وودز" الصّديقة المُقرّبة لكايلي جينر، أنّها ستخضع لأوّل مُقابلةٍ حصرية، من خّلال فيديو نشرته عبر حسابها في "إنستغرام".
وستستضيف الممثلة العالمية "جادا بنكيت سميث" جوردن وودز، من خلال برنامجها المُذاع عبر فيسبوك Red Table Talk، حيث صرّحت بأنّها تودّ توفير منصة لجوردن تحكي من خلالها جانبها من القصّة.
ومن الأهداف الأخرى لاستضافة زوجة ويل سميث لجوردن، هو مُحاولة تصليح العلاقة بينها وبين كلوي كارداشيان، وذلك بعدما ضُبطت في وضعٍ حميمي مع حبيب كلوي "تريستان تومبسون".
ونقل موقع TMZ الأمريكي بأنّ فتيات كارداشيان لا يُعجبهنّ ظهور جوردن في المقابلات، خُصوصًا وأنها لم تُقدّمٍ لهن أي اعتذارٍ رسمي بعد فعلتها الشنيعة، كما قُمن بإجبارها على توقيع وثيقة تمنعها من الحديث عن فتيات كارداشيان، وبالأخص عن كريس جينر، وكيم وكلوي كارداشيان.
وتتسائل فتيات كارداشيان عن ماذا ستتكلّم جوردن وودز في لقائها مع جادا، خصوصًا بعد منعها بالخوض في تفاصيل حياة آل كارداشيان.
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