شكرا لقرائتكم خبر عن بالمنديل والجلابية.. هكذا تظهر حلا شيحة مع محمد رمضان فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة حلا شيحة تصوير مشاهدها فى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويسجل "زلزال" العمل الأول الذى تقدمه حلا بعد قرار عودتها إلى التمثيل عقب 12 عاماً من الاعتزال منذ تقديمها آخر أفلامها "كامل الأوصاف" مع عامر منيب.

وكشفت الصورة الأولى التى تظهر فيها حلا شيحة مع محمد رمضان فى أولى المشاهد الخاصة بها، عن تجسيدها شخصية شعبية خلال الأحداث، لاسيما وأنها ترتدى فى الصورة المنديل على رأسها والجلابية لتتناسب مع طبيعة الفترة الزمنية التى يتناولها المسلسل وهى فترة التسعينات.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.

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