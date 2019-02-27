شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن فى الوطن العربى ينعون ضحايا حادث قطار محطة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبير من نجوم الفن، ضحايا الحادث الذي وقع في محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، بكلمات كلها حزن وقدموا التعازي لأسر الضحايا، حيث كتب الفنان محمد رمضان، قائلا: "حسبي الله ونعمة الوكيل، اللهم ارحم كل طفل وسيدة ورجل ليس لهم ذنب في أى شىء".



محمد رمضان

وكتب الفنان محمد هنيدى، قائلا:" البقاء لله في كل أهلنا وربنا يرحمهم ويرحمنا جميعا".



محمد هنيدى

ووجه الفنان أمير كرارة، التعازى لأهالى ضحايا محطة مصر، قائلا: "ربنا يصبرهم يارب وياريت أى حد قريب من مستشفى القصر العيني او الهلال الأحمر يروح يتبرع بالدم ربنا يحفظ مصر وأهلها من كل شر".



أمير كرارة

ونعت الفنانة ليلى علوى، ضحايا الحادث قائلة: "بكل أسى وحزن بنعي شهداءنا النهارده في حادثة محطة مصر، إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله".



ليلى علوى

وعبرت الفنانة هند صبرى، عن حزنها الشديد لوقوع الحادث، قائلة:" صباح حزين ربنا يرحم شهداء محطة مصر ويصبر أهاليهم ويشفى المصابين ويحمى أهالينا فى كل الوطن العربى".



هند صبرى

وقال الفنان محمد إمام،" إنا لله و إنا إليه راجعون خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر"، أما الفنان طارق لطفى فكتب قائلا: " رحم الله شهداء حادث محطة قطار رمسيس وتغمدهم بخالص رحمته وأتمنى من الله الشفاء العاجل لكل الجرحى والمصابين، وخالص العزاء لأسر الضحايا وربنا يحفظ مصر وأهلها".



محمد إمام

ونعت الفنانة منة شلبى، ضحايا حادث محطة مصر، قائلة: " أنعى من قلبي شهداء محطة مصر في هذه الفاجعة.. خبر بشع وصور أبشع اللهم صبّر أهل الضحايا وصبّر قلوب المصريين إنا لله وإنا إليه راجعون".



منة شلبى

فيما كتبت الفنانة رانيا يوسف قائلة: " رحم الله شهداء ضحايا حريق محطة مصر والهم ذويهم الصبر و السلوان"، كما قالت غادة رجب:" رحم الله شهداء حريق محطة مصر ان لله و ان اليه راجعون".



رانيا يوسف

أما الفنانة حورية فرغلى، فقالت: " خالص عزائي لجميع أسر ضحايا حادث محطة مصر، وتمنياتي بالشفاء العاجل للمصابين".



حورية فرغلى

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وكتبت الفنانة بشرى، قائلة: "استر يارب على المصابين ورحم الله إللى ماتوا الحرائق من أصعب الكوارث والمآسى الانسانية".



بشرى

بينما وجهت الفنانة بوسى خالص التعازى لجميع أسر ضحايا حادث محطة مصر، متمنيه الشفاء العاجل للمصابين.



بوسى

كما نعى الفنان حسن الرداد، ضحايا محطة مصر، قائلا: " البقاء و الدوام لله فى الضحايا و تمنياتى بالشفاء العاجل للمصابين".



حسن الرداد

وكتب الفنان عمرو متولى، إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله ضحايا حادث محطة مصر وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وربنا يشفي كل المصابين".



عمر متولى

وقال المطرب، محمد محسن، " رحم الله الضحايا في حادث محطة مصر خالص التعازي لأسر اخواتنا.. والدعاء بالشفاء لكل المصابين. وربنا يستر طريقنا كلنا إنا لله وإنا إليه راجعون".



محمد محسن

وتمنت المطربة مروة ناجى، الشفاء العاجل للمصابين قائلة: " خالص العزاء لأسر أخواتنا المتوفين في حادث محطة مصر ربنا يتغمدهم برحمته ويغفر لهم ويشفي كل مصاب ويرجعه سالم لبيته وأهله".



مروة ناجى

ووقع صباح اليوم الاربعاء، حريق داخل محطة مصر نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف.



أحمد جمال



آسر ياسين



تامر عاشور



دينا فؤاد



غادة رجب



منذر ريحانة



مى سليم