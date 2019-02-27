شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب رامى مالك فى الأوسكار سبب طرح فيلم Bohemian Rhapsody بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التحالف الوطني Arthouse للأفلام بالصين أن فيلم Bohemian Rhapsody الحاصل على 4 جوائز أوسكار، سيتم عرضه في دور العرض الصينية، بعد أن تم منعه.

ومن المقرر أن يصل الفيلم دور العرض يوم 22 مارس المقبل، وأكد مسئول من التحالف الوطني Arthouse للأفلام بالصين، أن السبب وراء عرض الفيلم، هو خطاب الممثل المصرى العالمى "رامى مالك".

وكان قد قال "رامى مالك" بعد تسلمه جائزة الأوسكار كـ أفضل ممثل عن دوره في الفيلم أن "العمل يدور حول قصة كفاح إنسان، وصنعنا فيلم عن رجل مثلي الجنس، مهاجر، عاش حياته بغير اعتذار، لتحقيق حلمه".

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واستبدلت شبكة Mango الصينية كلمة "مثلى الجنس" في الترجمة بـ "مجموعة خاصة"، ليتم بث خطابه الذى أثر في الكثيرين حول العالم من خلال الشاشات الصينية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

الفيلم من بطولة المصرى الأمريكى رامى مالك، ويشارك فى بطولته جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

بعد أن عانى بشكل كبير بعد انفصاله عن الفرقة، تمكن من جمع شمله مع زملائه فى الوقت المناسب من أجل حفله Live Aid، ليقود الفرقة فى واحدة من أعظم العروض فى تاريخ موسيقى الروك.