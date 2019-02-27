شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد حماقى قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة بالقدم اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت الصفحة الرسمية للنجم محمد حماقي من جمهوره الدعاء له قبل خضوعه لعملية جراحية دقيقة بالقدم اليسرى. ونشر المسئول عن الصفحة، صورة لحماقى قبل خضوعه للعملية الجراحية وكتب:" دعواتكم بالشفاء للفنان محمد حماقي، وإنه يقوم من العملية بالسلامة " . Advertisements ويجرى النجم محمد حماقى عملية جراحية فى قدمه اليسرى، فى أحد مستشفيات مصر الجديدة، اليوم، حيث تعرض لكسر فى القدم أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه يوم الاثنين الماضى، ومن المقرر أن يظل حماقى ملازما للفراش لمدة لا تزيد عن شهر، وهو الأمر الذى يدفعه لتأجيل حفلاته المقبلة لحين التعافى من الإصابة.

محمد حماقى محمد حماقى

محمد حماقى

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