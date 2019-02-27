شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كمال عطية: عرض مسرحية "جحا" بالغردقة أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عرض مسرحية "جحا" للفنان سامح حسين عروضه، على مسرح المركز الثقافى فى بورسعيد وذلك حتى 28 فبراير الجارى، من تأليف محمد على وإخراج كمال عطية .

وقال المخرج كمال عطية لـ ”الخليج 365” إنه بعد الانتهاء من عرض المسرحية فى بورسعيد، سيتوجه فريق العمل إلى الغردقة أول مارس المقبل لعرضها هناك قبل أن تفتتح لياليها على مسرح المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

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جحا

العرض استعراضى يتضمن رسائل تربوية للأطفال والأباء، من خلال شخصية جحا التى تتمتع بالحكمة وسرعة بديهة، وتدور أحداثها حول شخصية جحا، الذى يقوم بمغامرة جديدة حين يطلب كبير التجار منه رعاية أبنائه أثناء سفره بتجارته إلى بلاد الشام، ويعتقد جحا أن مهمته سهلة للغاية، ولكنه يتفاجأ بأن ابنه وابن كبير التجار "شقيان"، وتبدأ رحلته معهما فى محاولة منه لتعديل سلوكهما العدائى مع الجميع.