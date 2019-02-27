من عامل دليفري إلى الفوز بالأوسكار.. قصة كفاح النجم صاحب الأصول المصرية رامي مالك

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بات الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك حديث الجميع، بعد حصوله على جائزة الأوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “بوهيميان رابسودي” الذي جسد من خلاله دور فريدي مركوري.

ويعد رامي مالك أول عربي يفوز بأوسكار للتمثيل في تاريخ جوائز المسابقة على مدار 91 عاما، وهو ما شجع البعض لمتابعة قصة هذا الشاب التي بدأت حتى قبل مولده، وبالتحديد في نهاية سبعينيات القرن الماضي حينما هاجرت عائلة مصرية من صعيد مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأنجبت العائلة عام 1981 توأما أطلق على أحدهما رامي فيما حمل الآخر اسم سامي.

وانطلق سامي في مجال التدريس، فيما كان شقيقه الذي يكبره بأربع دقائق فقط، وهو رامي له رأي أخر، حيث كان يرغب في مسيرة مختلفة، يحلم بالتمثيل ويؤدي الأدوار في غرفته رغبة في أن يصبح واحدا من نجوم هوليوود.

إلا أن الأمر لم يكن سهلا، خاصة وأن العرب دائما ما تنحصر أدوارهم في بعض الزوايا بالخارج، وهو ما علق عليه رامي في مقابلة سابقة، بأن الأمر محزن بالفعل، ولكنه كان يرغب في تقديم مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأدوار.

الفنان الحائز على الأوسكار لديه شقيقة كبرى تدعى ياسمين وهي طبيبة، فيما كان لوالدته دور بارز فيما وصل إليه، وحينما تحدث مالك من قبل باللغة العربية التي يجيد فهمها ويتحدثها بشكل مفهوم، أكد أن والدته من القاهرة وكانت تعمل في مجال المحاسبة فيما كان والده من صعيد مصر وهو مرشد سياحي.

وكون والد رامي ووالدته، عندما هاجرا إلى لوس أنجلوس عائلتهما، حيث كانا يرغبان في أن يعمل هو بمجال الطب أو المحاماة، ولكنه دوما كان يرى نفسه في مجال التمثيل، وهو أمر كان صعب التحقيق في البداية، إلا أنه حينما حقق النجاح بات الجميع يشعر بالرضا والسعادة، كما وصلته ردود أفعال سعيدة من باقي أفراد عائلته بمصر.

وشق رامي مالك طريقه بصعوبة، وعمل في بداياته في خدمة توصيل البيتزا، حيث قدم عددا من الأدوار الصغيرة في بعض الأعمال، وأثنى النجم العالمي توم هانكس على أدائه حينما شارك بفيلم “The Pacific”.

وكشف بطل مسلسل “Mr. Robot” الحاصل على جائزة “إيمي” عن كونه تربى على مشاهدة الأفلام المصرية وكذلك المسلسلات، مشيرا إلى أن العائلة بأكملها تجتمع من أجل مشاهدة هذه الأعمال وهو شعور مختلف.

والجدير بالذكر أن رامي مالك قد حصل على جائزة الجولدن جلوب رقم 76 قبل حصولة على جائزة الأوسكار رقم 91.