علا الفارس تفجع بوفاة جدتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الإعلامية الأردنية علا الفارس بوفاة جدتها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 27 فبراير.

الإعلامية الأردنية نشرت صورة جمعتها بوالدتها وجدتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونعت جدتها، بقولها: “جدتي حبيبتي ... في ذمة الله .... ادعوا لها بالرحمة ... والله يصبرنا على فراقك ... لا يكسرني شيء الا رحيل من احب”.

وأضافت: “كنت مثال الأم والجدة الحنونة والطيبة..عزاؤنا أن كل الناس تذكرك بالخير وتحبك ولن تنساك..وعزاؤنا الأكبر هو بالدعاء لك أن يرحمك الله برحمته ويجمعنا بك في الفردوس الأعلى.. وداعا يا جدتي..وداعا يا حنونة..وداعا يا أطيب قلب”.

وكانت الإعلامية الأردنية علا الفارس قد أعلنت مؤخرا انتهاء تعاقدها رسميا مع شبكة قنوات MBC هذا العام 2019.

علا كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: ” الجمهور العزيز.. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت احتفظ بحق الرد عليها.. اخبركم ان علاقتي التعاقدية مع مجموعة ام بي سي انتهت فعليا عام ٢٠١٩.. علما انني تقدمت باستقالتي بداية ٢٠١٧ للانتقال الى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا”.