ريا ابي راشد تخطف الأنظار بالأزرق في حفل الأوسكار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الإعلامية اللبنانية على حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، في دورته الـ91.

الإعلامية اللبنانية تألقت على السجادة الحمراء بفستان أزرق طويل عاري الكتفين مزين بالريش من أسفل، وهو من توقيع Lama Askari، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها الطبيعي.

ريا أكملت إطلالتها بمجوهرات رقيقة من عزة فهمي، وأسدلت شعرها على كتفيها في تسريحة مميزة، وقد استعرضت إطلالتها بمجموعة صور التقطتها على السجادة الحمراء.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 لعام 2019، قد أقيم على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس فجر يوم الإثنين 25 فبراير.

وشملت القائمة الكاملة لجوائز الحفل لعام 2019: أفضل فيلم: «Green Book»، أفضل مخرج: ألفونسو كوارون عن فيلم «Roma»، وجاء أفضل ممثل رئيسي من نصيب : رامي مالك عن فيلم «Bohemian Rhapsody»، بنما أفضل ممثلة رئيسية:أوليفيا كولمان عن فيلم «The Favourite».

وأفضل ممثل مساعد: ماهر شالا علي عن فيلم «Green Book»، وأفضل ممثلة مساعدة:ريجينا كينج عن فيلم «If Beale Street Could Talk»، وأفضل سيناريو أصلي: «Green Book»، وأفضل سيناريو مقتبس: «BlacKkKlansman»، بينما جاء أفضل فيلم رسوم متحركة: «Spider-Man: Into the Spider-Verse»، وأفضل فيلم أجنبي بلغة غير إنجليزية: «Roma» المكسيك.

وفاز فيلم «Free Solo»، بأفضل فيلم وثائقي، بينما أفضل فيلم وثائقي قصير فكان «Period. End of Sentence»، وأفضل فيلم قصير حي «Skin»، أفضل فيلم رسوم متحركة قصير «Bao»، وأفضل موسيقى أصلية: Black Panther، وأفضل أغنية في فيلم: أغنية «Shallow» عن فيلم «A Star is Born»، بينما أفضل تعديل صوتي: «Bohemian Rhapsody»، وأفضل خلط أصوات لفيلم «Bohemian Rhapsody».

وجاء أفضل تصميم إنتاج من نصيب «Black Panther»، وأفضل تصوير سينمائي: «Roma»، وأفضل مكياج وشعر جاء لفيلم «Vice»، وأفضل تصميم أزياء «Black Panther»، وأفضل مونتاج:«Bohemian Rhapsody»، وأفضل مؤثرات بصرية «First Man».