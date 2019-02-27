الإعلامية بسمة وهبة تفتح النار على أنغام وزوجها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شنت الإعلامية المصرية بسمة وهبة هجوما حادا على الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مؤكدة على تعاطفها مع زوجته الأولى “ياسمين”.

بسمة نشرت مقطع فيديو، على حساباتها على موقع “التواصل الاجتماعي”، قالت فيه: “أتعاطف مع ياسمين زوجته اللي مموتة نفسها ومولعة في نفسها وبيقولولك دي بتنتحر. وعندها ولدين صغيرين ولسة متجوزين مش من زمان”.

وأكدت أن زوجة أحمد إبراهيم الأولى وقفت بجانبه، وقدمت له الدعم في بدايته عندما كان لايزال موزع صغير، واتهمت أنغام بتعمد كيدها بعد أن نشرت رسالتها الرومانسية له.

حيث قالت: “إني أبقى متجوزة واحد متزوج وأروح منزّلة بوست وأقول له قد إيه بحبك. إيه يا جماعة فيه إيه؟ إحنا حنكيد في بعض؟”.

وكانت أنغام، قد أعلنت بشكل رسمي للإعلام عن زواجها من أحمد إبراهيم، في كواليس مشاركتها في “هلا فبراير”، بعد قولها للمذيع تعليقًا على زواجها: “الله يبارك فيك كويس كدا”، واكتفت بذلك.

كما نشرت أول رسالة لها بخط يدها احتفالًا بعيد ميلاد زوجها، واعترفت فيها بحبها له عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، ووجهت رسالة شكر لسارق الرسالة، لأنه أتاح لها الفرصة للاعتراف بحب زوجها على الملأ.