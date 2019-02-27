ليلى علوي ترقص نوبي للمرة الأولى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة المصرية ليلى علوي، وجودها في أسوان للمشاركة في فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في زيارة عدد من المناطق الأثرية.

ليلى علوي، نشرت صور وفيديوهات عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وكانت برفقة الفنان باسم سمرة وعدد من النجوم.

وعبرت ليلى علوي، عن سعادتها بالزيارة قائلة: «اتبسطت بوجودي في أسوان، اللي دايمًا طيبة أهلها وكرمهم بيرجعوني ليها تاني».

وظهرت ليلى علوي في إحدى الصور وهي ترتدي «طاقية نوبي»، كما شاركت إحدى الفرق في أداء الرقصة النوبية.

ووجهت ليلى علوي، رسالة شكر، في كلمتها بالحفل الختامي للمهرجان، قالت فيها: «بشكر كل أعضاء لجنة تحكيم المهرجان على تعاونهم.. وبشكر أسوان على حسن استقبالنا.. مبروك لكل الفائزين، وحظ أوفر الدورات القادمة لمن لم يحالفهم الحظ».

يذكر أن ليلى علوي، كانت عضو لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي بدأت فعالياته يوم 20 فبراير، وكان الحفل الختامي له الثلاثاء 26 فبراير،والمهرجان برعاية وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، في منافسة بين 32 فيلمًا على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير.