بعد الباروكة هالة فاخر تعود للحجاب من جديد في أحدث ظهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية هالة فاخر، حالة جدل واسعة خلال الفترة الماضية بعد تخليها عن الحجاب في أعمالها الفنية وظهورها بباروكة بدلًا عنه.

هالة فاخر، ظهرت أخر مرة خلال حلولها ضيفة في برنامج «أنا وبنتي»، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، والمذاع عبر فضائية on e وكانت ترتدي باروكة على شعرها أيضًا الأمر الذي أكد لجمهورها أنها تخلت عن الحجاب نهائيًا.

الفنانة المصرية شاركت في عزاء والدة الفنان المصري مصطفى خاطر، نجم«مسرح مصر»، والذي أقيم الثلاثاء 26 فبراير، في مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، وكانت ترتدي الحجاب خلال العزاء.

هالة فاخر، كانت قد ردت على منتقدي ظهورها بالشعر المستعار، قائلة: «لا يحق لأي شخص التدخل في حياتها أو اختياراتها».

وأضافت خلال لقائها مع برنامج ،MBC Trending والمذاع عبر فضائية mbc، أنها مقتنعة بما تفعله ولا يحق لأحد محاسبتها، لأن الله وحده الذي يحاسب البشر.

من ناحية أخرى، تشارك هالة فاخر في الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» مع أمير كرارة، وأحمد عبدالعزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وأحمد العوضي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأماني كمال، من تأليف باهر دويدار، و إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.