أول صورة لأنغام برفقة زوجها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الموزع الموسيقي أمير محروس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له مع الفنانة المصرية أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، داخل الأستوديو.

أمير محروس، علق على الصورة قائلًا: «أحلى وقت وتجمع فني راقي وإنساني حقيقي مع “صوت مصر” الفنانة العظيمة أنغام والموزع المبدع أحمد إبراهيم وألف مبروك على الزواج».

وأضاف: «شكرًا لكل صُناع الألبوم والأعمال الفنية والموسيقيين على أعمالهم من كلمات وألحان وتوزيع وعزف موسيقي ومهندسي الصوت وصديقي محمد صقر وإدارة الإنتاج».

وتابع: «بجد رغم الظروف الصحية اللي مريت بها خلال الشغل في الألبوم وما زلت بمر بيها إلا إني كنت بجد مبسوط ومستمتع وفرحان من كل قلبي لـ نجاحنا وكرم ربنا لينا كلنا داخل الألبوم و يا رب نشوف أقوى وأحلى نجاح للألبوم ده يا أنغام يا “صوت مصر».

وظهر أمير محروس، في الصورة وهو يقف على عكازين، ولكنه لم يكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها.

وكانت أنغام، قد احتفلت بزفافها على أحمد إبراهيم، في مطلع شهر فبراير، وذلك في سرية تامةن وتم تسريب خبر زواجها قبل ساعات قليلة من طرح ألبومها “حالة خاصة جدًا”.