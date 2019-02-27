استدعاء شاكيرا الى المحكمة الاسبانية

Feb 27, 2019
أفادت محكمة في إقليم قطالونيا الإسباني انها استدعت المغنية الكولومبية شاكيرا للمثول أمامها يوم 12 حزيران/يونيو المقبل لتواجه اتهامات بالتقاعس عن دفع ضرائب قيمتها 16.5 مليون دولار.
ووجه الادعاء اتهامات في كانون الاول/ديسمبر الفائت الى شاكيرا متهمين إياها بتقاعسها عن دفع ضريبة على دخل حصلت عليه بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي قالوا إنها عاشت خلالها في الإقليم.
وبعد توجيه الاتهامات، كشف مندوبون عن شاكيرا في بيان إن المغنية لم تكن تقيم في إسبانيا إلا بعد 2015 وأوفت بكل التزاماتها الضريبية.
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