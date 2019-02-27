كاريس بشّار وديمة بيّاعة تواجهان بسّام كوسا

أطلقت شركة “غولدن لاين للإنتاج الفني” الإعلان الترويجي (برومو) الأول لمسلسل “سلاسل دهب”، من تأليف وسيناريو وحوار سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحّاس، وبطولة النجوم بسّام كوسا وكاريس بشار وديمة بياعة وشكران مرتجى وجيني إسبر وعبد الهادي الصبّاغ وصباح الجزائري وسحر فوزي وسامر اسماعيل ومها المصري وعلي كريم وعلي سكّر وزينة بارافي وطارق عبدو وأنس طيارة ورهف الرحبي وريام كفارنة وسارة بركة وفاتن شاهين وطيف ابراهيم ورزان ابو رضوان وسواهم.

وأظهرت لقطات من البرومو مشاهد تشويقية تحمل الكثير من لمحات الصراع الدائر بين “مهيوب” (بسّام كوسا) وضحاياه، بأشكال مختلفة من الحب والمكر والعنف والمكائد النسائية، لا سيما أن المرأة تستحوذ على الجانب الأبرز من العمل الدرامي، لا سيما عبر ثنائية “دهب” و”زكية” (كاريس بشّار وديمة بيّاعة).

وتدور أحداث المسلسل الشامي في الحارات القديمة في تحدّ يمكن وصفه بـ”الرجالي النسائي” ضمن النسيج الاجتماعي العام، بين صائغ محنّك في سوق الذهب، يتميز بمعرفة عميقة بنفسيات النساء وحسّه كـ”زير نساء”، وضحاياه السابقات واللاحقات اللواتي سيجابهن النار بالنار.