شكرا لقرائتكم أغنية "عالضيعة" لصباح أعيد غناؤها بأصوات فنانين آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نتوقف اليوم عند الراحلة صباح المطربة اللبنانية التي شغلت بحياتها حيزا كبيرا من اهتمام الصحافة حتى مماتها،صباح قدمت أكثر من 80 فيلما ومئات الأغاني ولحن لها كبار ملحني لبنان ومصر.

لحن اليوم لأغنية خاصة ذات طبيعة مختلفة، تروي قصة حب طريفة لبائعة توت من القرية وقعت في الغرام في بيروت تقرير جميل

ضاهر



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