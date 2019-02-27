شكرا لقرائتكم خبر عن زى عود كبرت والنار أحزان.. كليب جديد لـ وئام إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بقيت فى الحياة إنسان، لفيت ويا عمر جريت زي عود كبريت والنار أحزان".. اختار المطرب وئام إسماعيل هذه الكلمات لتكون افتتاحية انطلاقته الغنائية الجديدة بعد غياب أكثر من عام، عبر إطلاق أجدد أغنياته المصورة "إمواج Emwag" بشكل فيديو كليب.

وئام من الأصوات الصاعدة فى مجال الموسيقى البديلة فى مصر، بدأ رلحته الغنائية منذ قرابة 7 سنوات، وعرف في بداياته بأغنية "وبعدين معاك" و"رسالة خير"، وقرر مؤخرًا تدشين انطلاقة جديدة فى مشواره الغنائي بتحضر عدة أغاني منفردة تطلق كل فترة، أولها "إمواج" التى تم تصويرها فى دهب، وتعيدها إلى الساحة الغنائية بعد غياب قرابة سنة عن آخر أغنياته "مزاجي رايق".