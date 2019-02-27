شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة 8 مارس.. أصالة تحيي حفلا غنائياً فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي المطربة السورية أصالة نصري حفلا غنائياً ضخماً فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التى تقام هناك.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة منها: "الحقيقة، خانات الذكريات، سؤال بسيط، بعدك عني، شاغل بالى، بناء على رغباتك، أنا بتخان، يا مجنون، هيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير".

وعلى جانب آخر؛ تضع أصالة لمساتها النهائية على ألبومها الجديد، تمهيدًا لطرحه في الأسواق خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث كشفت أصالن واحدة من أغنيات ألبومها الجديد بعنوان "نكتة بايخة".