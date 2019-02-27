إذاعة "إينرجي" تعلن الحداد على ضحايا حادث قطار محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعت شركة "سكاي برودكشن" المالكة لإذاعة راديو إينرجي ضحايا حادث قطار رمسيس، الذي وقع صباح اليوم بمحطة مصر، وأعلنت الإذاعة الحداد ثلاثة أيام، على أرواح الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأصدرت الإذاعة بيانًا عبرت فيه عن بالغ الحزن والأسى لوقوع الحادث. ووجهت الشكر لجهود هيئة سكك حديد مصر، وقوات الدفاع المدني بعد تدخلهما الفوري من أجل السيطرة على الحادث وتقليل الخسائر.

وأعلن التليفزيون المصري أن نحو 20 قتيلا سقطوا وأصيب 40 آخرون، إثر حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، نجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم، صباح الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.