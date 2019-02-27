محمد إمام ينعى ضحايا حادث محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعى الفنان محمد إمام ضحايا الحادث الذي وقع في محطة مصر، صباح اليوم الأربعاء، وقدم التعازي لأسرهم عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر".

وكتب "إمام" في تغريدة له: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأسر ضحايا حادث محطة مصر".

وأعلن التليفزيون المصري أن نحو 20 قتيلا سقطوا، وأصيب 40 آخرون، بسبب حريق "هائل" في محطة قطارات مصر (محطة رمسيس سابقا)، صباح الأربعاء، نجم عن انفجار "تنك بنزين" يعود لأحد القطارات.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم، صباح الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.