شاهد.. إنجي علي تنعى أسر شهداء حادث حريق قطار رمسيس

إنجي علي كتبت - لمياء نبيل نشرت الفنانة إنجي علي صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علقت "علي" على الصورة قائلة: "تعازينا لأهالى الشهداء عن الحادث المؤلم ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم ولكِ الله يامصر". المؤلم ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم ولكِ الله يامصر". ويذكر أن آخر أعمال "علي" فيلم "بث مباشر"، وشاركها العمل عدد من الفنانين، وأبرزهم "سامح حسين، أيمن منصور، مصطفى عباس، ياسر الطوبجي". الفيلم إخراج: مرقس عادل، وتأليف: طارق رمضان.

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