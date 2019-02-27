محمد حماقي يجري عملية جراحية اليوم في قدمه اليسرى

كتبت - لمياء نبيل

يجرى النجم محمد حماقى عملية جراحية فى قدمه اليسرى، اليوم، حيث تعرض لكسر فى القدم أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه يوم الاثنين الماضى، ومن المقرر أن يظل حماقى ملازما للفراش لمدة لا تزيد عن شهر، وسوف يتم تأجيل حفلاته المقبلة

لحين التعافى.

كان من المفترض أن يقدم حماقى حفلا غنائيا بمصاحبة الأردنى عزيز مرقة، على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس يوم 8 مارس المقبل.

ويذكر ان قد طرح "حماقى" مؤخرا ألبومه الجديد

"كل يوم من ده" ويضم 20 أغنية وهم "يزلزل"، "كل يوم من ده"، "ليلى"، "عيونى سهرانة"، "صور"، "وأعمل ايه"، "بقيت معاه"، "يا غربة"، "م البداية"، "يا ستار"، "قدام الناس"، "كفاية حلول وسط"، "راضينى"، "راسمك فى خيالى"، "لا عتاب ولا حيرة"، "الحكاية حكايتنا"، "عاش من شافك"، "خلينا زى ما إحنا"، "قالوا عنك"، و"خدنى إليك".