محمد حماقي يجري عملية جراحية اليوم في قدمه اليسرى

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يجرى النجم محمد حماقى عملية جراحية فى قدمه اليسرى، اليوم، حيث تعرض لكسر فى القدم أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه يوم الاثنين الماضى، ومن المقرر أن يظل حماقى ملازما للفراش لمدة لا تزيد عن شهر، وسوف يتم تأجيل حفلاته المقبلةلحين التعافى.
كان من المفترض أن يقدم حماقى حفلا غنائيا بمصاحبة الأردنى عزيز مرقة، على مسرح إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس يوم 8 مارس المقبل.
ويذكر ان قد طرح "حماقى" مؤخرا ألبومه الجديد
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