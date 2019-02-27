مشهد مرعب.. لحظه انفجار قطار محطه مصر

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 فبراير 2019 02:31 مساءً -

تداولت مواقع اخبارية مصرية مقطع فيديو قالت انه يظهر لحظة انفجار قطار محطه مصر. ويظهر الفديو التي رصدته كاميرات المراقية دخول القطار لمحطة مصر بسرعة جنونية مما تسبب فى تصادم القطار بحائط خرساني وانفجاره. يذكر ان الحادث وقع ضحيته عشرات القتلى والجرحى فيما تعهد رئيس الوزراء المصري بحساب عسير للمسؤولين عنه.

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