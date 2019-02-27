بالصور .. كيندال جينر بفستان قصير مرصع بالكرستال .. وهذا مافعله الجمهور معها فى ميلان؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - خطفت عارضة الأزياء العالمية ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر الانظار بإطلالتها الرائعة خلال حضورها حفل عشاء بميلان وظهرت كيندال بفستان قصيراسود اللون مزركش بالابيض ومرصع بالكريستال ذا اكمام طويلة مفتوح على إحدى الكتفيين، وممسكة بشنطة صغيرة الحجم سوداء مطلية بالون الذهبى، وارتدت حذاء ابيض اللون ذا كعب عالى. وقد أعطاها احد المجبين من الجمهور بوكية ورد باللون الاحمر والوردى ، مما اسعد النجمة وجعلها تبتسم فرحاَ. كيندال جينر عارضة أزياء وشخصية تلفزيونية أمريكية، عمرها 24 عاما، ولدت بلوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. وتصدرت عارضة الأزياء الأمريكية، Kendall Jenner المرتبة الأولى في قائمة مجلة "فوربس" لعارضة الأزياء الأعلى أجراً العام الماضى 2018. ووصلت قيمة أرباحها خلال العام الماضى إلى نحو 22.5 مليون دولار أميركي، لتتغلب على عارضة الأزياء الأمريكية كارلي كلوس Karlie Kloss التي حلت في المرتبة الثانية بأرباح قُدّرت بـ13 مليون دولار أميركي.

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