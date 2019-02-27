أمل بوشوشة تبدي رأيها بالمظاهرات في الجزائر

بعد أيام على التجمعات الحاشدة وسط العاصمة الجزائرية تلبيةً لدعوة حركة “مواطنة” للتعبير عن رفضهم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

كسرت الفنانة الجزائرية امل بوشوشة الصمت حول الذي يجري في بلدها الجزائر ولفتت انها تأخرت في إبداء رأيها بموضوع المظاهرات لأن الضوء يجب ان يُسلط على الابطال – كما وصفتهم – الذين يمشون في شوارع الجزائر وعليهم فقط يجب ان يتحدث العالم بأسره.

وغرّدت “بوشوشة” قائلة: “نعم تاخرت ليس لأنني لم ارَ ولم اسمع ولا لأنني لا اعرف ما يحصل في بلدي بل لأنني لست البطلة في هذه المسيرات لأنه لم امشِ في شوارع الجزائر لأنه هنالك أبطال عليهم فقط يجب ان تسلط الاضواء وعليهم فقط يجب ان يتحدث العالم بأسره تأخرت لأنني لا أحب أن أطفو على أمواج صنعها بجدارة غيري“.

ثم غردت قائلة: “#اللهم_اجعل_هذا_البلد_امنا اللهم احفظ بلادي الجزائر شغلنا الورى وملأنا الدنى بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر“. وختمت قائلة #تحيا_الجزائر

نذكر ان “بوشوشة” صورت مسلسل “راصور” انتاج شركة الصبّاح للاعلام والذي سيجمعها مع الممثل اللبناني عادل كرم.

مسلسل ”راصور” سيمتد على 15 حلقة تُعرض حلقة واحدة أسبوعياً. وهو عمل من إخراج سامر البرقاوي وقصّة محمود إدريس، وتأليف وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفّار.

وهو مسلسل من جزأين يحمل الجزء الأول اسم “دولار”، بينما يحمل الثاني اسم “مليون دولار”.