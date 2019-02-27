مجلة استثمارات تكرّم نخبة من سيدات الأعمال الإماراتيات.. ومنى المنصوري سفيرة عالمية للموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كرّمت مجلة استثمارات برعاية الشيخة لبنى القاسمي، نخبة من سيدات الأعمال الأكثر تفاعلاً وارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالمياً لعام 2018، ومن بينهن المصممة العالمية منى المنصوري التي نالت لقب سفيرة الإمارات في صناعة الموضة العالمية للعام 2018، وجائزة مجلة استثمارات لأفضل مبادرات مهنية للمرأة.

إلى ذلك، حازت المنصوري جائزة أفضل المبادرات التي ترتقي بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالميا للعام 2018، بالإضافة إلى جائزة أفضل مبادرات إنسانية ومجتمعية؛ إذ تألقت المنصوري ضمن فعاليات الحفل بمجموعة تصاميم بإضافة جديدة ومميزة تنتظرها أغلب السيدات.

وعلى هامش الحفل أبدت المنصوري عن رأيها بهذه المبادرة الأولى من نوعها في تكريم المرأة الإماراتية والعربية.

ووجّهت سيدة الأعمال ليلى رحال، شكرا خاصا للمصممة العالمية منى المنصوري للإبداع الذي تقدّمه للمجتمع الإماراتي، وإلى جانبها الدكتورة سلام حج حسين، اخصائية فم ووجه وفكين والتي عبرت عن فرحتها وامتنانها بتلبية دعوة المجلة لحضور الحدث المميز.

وعلّق الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال والمشاريع الخاصة لشركة "نيرفانا"، عمر سليم العلي، عن مدى أهمية الحفل في تكريم المرأة وتسليط الضوء على إنجازاتها خاصة في مجال العمل، فيما وجّهت الإعلامية هبة إبراهيم شكراًّ خاصاّ لمدير مجلة استثمارات نظراً لدعمه المستمر للمرأة.