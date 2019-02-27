متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت مصممة الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصوري، عرضاً مميزاً للأزياء بلمسة جديدة ومتألقة، ضمن فعاليات حفل تكريم مجلة استثمارات للقيادات ورائدات الأعمال الأكثر اسهاما بالارتقاء بدولة الإمارات في مجال الاستثمار لعام 2018. وعلى هامش الحفل التقت فوشيا مع المنصوري، التي تحدثت عن مدى أهمية التكريم بالنسبة لها، وعن امتنانها لمثل هذه المبادرات التي تقدّر إنجازات ومجهود المرأة بجميع الأصعدة، وشرحت المنصوري كيفية وصولها للسوق العالمي. للمزيد شاهدي الفيديو..

كانت هذه تفاصيل خبر منى المنصوري تقدم مجموعة "حالمة".. وتؤكد: هكذا وصلت إلى السوق العالمية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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