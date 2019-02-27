مونتانا براون تستعد لحياة جديدة مع حبيبها في الولايات المتحدة

من المتحمل أن تأخذ المشاركة مونتانا براون في برنامج الواقع الأميركي "جزيرة الحب "، خطوة كبيرة في علاقتها مع صديقها الحميم إيليوت ريدر.

ويقال أن مونتانا قد تترك البرنامج لتذهب مع حبيبها عارض الأزياء ، إلى الولايات المتحدة لتلقيها فرصة عمل مثيرة وعلى الرغم من تحدث براون سابقاً عن أحلامها في الانتقال إلى الولايات المتحدة مع إيليوت، إلا أن مصدر لصحفية ميرور البريطانية يؤكد أن نجمة تلفزيون الواقع تستعد لتوطيد علاقتها مع حبيبها .

وقال المصدر " أرادت مونتانا دائمًا العمل في أميركا ، والآن لديها فرص كبيرة لا يمكن أن تتجاهلها ""لقد قامت بروان وايليوت بالفعل بالبحث عن منزل مناسب للإنتقال هناك "

وعلى الرغم من تكتم بروان الشديد حول فرصة العمل، إلا أنها تستعد لإطلاق مجموعتها الأولى لملابس السباحة الشهر المقبل .

وتأتي أخبار مونتانا و ايليوت الكبيرة بعد عادوتهم مؤخراً من عطلة في ، الهند.

في العطلة ،عرضت مونتانا العديد من ملابس السباحة والبيكينهات الجديدة ، والتي تم تصميمها لتناسب جميع النساء من جميع الأشكال والأحجام.

وعن مجموعتها الجديدة تحدثت مونتانا لمتابعيها عبر إنستغرام وقالت "لقد قمنا بحل مشاكل حقيقية تواجهها النساء في مجموعتنا الجديدة لملابس السباحة " وأضافت "لقد تأثرت بصدق بكل ردود الفعل الرائعة، ولا أستطيع الانتظار لأرى جميع النساء سعيدات بالمجموعة الجديدة "

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