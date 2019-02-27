7 مسلسلات تتنافس على "ضحكة المشاهدين" في رمضان

ينتظر الماراثون الرمضاني 2019، انطلاق حزمة أعمال درامية كوميدية لإمتاع المشاهدين، بعد أن كانت معظم الرمضانيات درامية جامدة تتناول قصصًا محزنة وأخرى مُرعبة، وفيما يلي إلمامًا بمعظم هذه الأعمال المرتقبة:

* مسلسل " الزوجة الـ18" للفنان حسن الرداد:

يشارك الفنان حسن الرداد في سباق الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسلة” الزوجة 18 ” وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي أجتماعي حول قصة شاب يعمل رجل أعمال ومتعدد العلاقات النسائية والزيجات، الأمر الذي يوقع به في العديد من المشاكل والمفارقات .

ويشارك النجم حسن الرداد في بطولة” الزوجة ال18″ عدد كبير من النجوم شيماء سيف والنجمة سلوى خطاب والفنان محمود البزاوي وناهد السباعي ومحمود الليثي و النجمة هيدي كرم وأية سماحة، كما يظهر في الحلقات عدد من النجوم كضيوف شرف.

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وقد أشترك في تأليف العمل أكثر من مؤلف هم “خالد أبو بكر ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد ” والإخراج مصطفى فكري.

وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينفصل فيها حسن الرداد بعمل درامي عن زوجته النجمة الكوميدية أيمي سمير غانم، حيث يقدم هذا العام كلاً منهم عمل درامي منفصل في موسم رمضان المقبل.

* مسلسل " أدم فاميلي" للفنان أحمد فهمي:

قرر صناع مسلسل أحمد فهمى الجديد تغيير اسم مسلسله الرمضانى المقبل من اسم "الواد سيد الشحات" إلى اسم "أدم فاميلى" للمخرج أحمد الجندى، ويشاركه فى بطولة العمل لأول مرة خطيبته الفنانة الشابة هنا الزاهد لتجسد دور البطولة النسائية أمامه.

ويشاركه فى بطولة العمل كل من، الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"، ومن المقرر أن يظهر فى الحلقات عدد من الفنانين كضيوف شرف مثلما فعل أيضاً فى "ريح المدام".

ويعود أحمد فهمى الى الدراما التليفزيونية فى رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر مسلسلاته "ريح المدام" عام 2017،

* مسلسل "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم:

تشارك الفنانة إيمي سمير غانم في بطولة مسلسل «سوبر ميرو» من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ومن انتاج «السبكي».

ويشارك في بطولة المسلسل المصري، الممثلون حمدي الميرغني وإيمي سمير غانم وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، بالاشتراك مع سمير غانم.

ويدور العمل في إطار كوميدي فانتازي، حول «ميرو» الصحافية التي تتمتع بقدرات خارقة، إضافة إلى مجموعة أخرى من الشخصيات الخيالية.

* مسلسل "من أول نظرة" للفنانة دنيا سمير غانم:

يقدم المسلسل 3 قصص نوعية ومختلفة، وكل قصة يكتبها مؤلف مختلف، وتدور أحداثها في 10 حلقات، ويعد الفنان محمد سلام بطل أول 10 حلقات من المسلسل بجانب دنيا سمير غانم، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج تامر مرسي، وهشام جمال، ويشارك في بطولته محمد أوتاكا، وعدد من ضيوف الشرف، إلى جانب الفنانة شيماء سيف، والفنان عمرو وهبة في دور "فراولة ورمان"، وتظهر شيماء، وعمرو خلال الأحداث دائما نتيجة خلافات ومشاجرات بينهما، وتحاول بطلة العمل البحث عنهما حتى تحدث المفاجأة.

* مسلسل "طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر:

يقوم ببطولة مسلسل " طلقة حظ" الفنان مصطفى خاطر المسلسل و يدور في إطار كوميدي بحت، حول شقيق لـ4 بنات، ويعاني من أزمات شقيقاته الأربع، ما يخلق مواقف كوميدية عديدة على مدار الأحداث.

مسلسل "طلقة حظ" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن إنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، ويشارك في بطولته آيتن عامر.

* مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع:

الذي يقوم ببطولته إلى جانب كل من الفنانين صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وندى عادل، وخالد كمال، ومحمد محمود، ومن تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي عبد المقصود، وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان.

والمسلسل يعد ثاني عمل على التوالي يجمع بين المخرج وائل إحسان، والفنان علي ربيع بعد مسلسل "سك على أخواتك" الذي تم طرحه في موسم رمضان الماضي.

* مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو وهشام ماجد:

ويشارك في بطولته كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، ومي كساب، ودعاء رجب، وميرنا جميل، وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

وكان آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها شيكو وهشام ماجد مسلسل "خلصانة بشياكة" -الذي تم عرضه في مايو 2017،- من بطولة أحمد مكي، ودينا الشربيني، وأوس أوس، وويزو، وإنعام سالوسة، وبيومى فؤاد، وانتصار، وملك قورة، وآخرون، وإخراج هشام فتحي.

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