شكرا لقرائتكم خبر عن الأوركسترا السيمفونى يروى حكاية روميو وجوليت فى الأوبرا السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة مرور 150 عاما على رحيل المؤلف الموسيقى الفرنسى هيكتور برليوز يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلاً بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الإسبانية روساليا جوميز مع المغنيين الميتزوسوبرانو الإيطالية آنا ماريا شيورى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تحت إشراف مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 مارس على المسرح الكبير .



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يتضمن البرنامج مختارات من السيمفونية الدرامية روميو وجولييت لـ برليوز والمستلهمة من المسرحية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الانجليزى الشهير وليم شكسبير، وتدور حول أحداثها في مدينة فيرونا الإيطالية، حيث الثأر القديم بين عائلتي كابيوليت ومونتاجيو والعاشقان روميو وجولييت ونهايتهما المأسوية هذا الى جانب كونشرتو البيانو والاوركسترا الرابع لـ بيتهوفن.

يذكر ان هيكتور برليوز ولد عام 1803 بمدينة كوتاسنت اندرية بجنوب فرنسا ، حاول والده الطبيب ان يدفعة لخلافته فى مهنة الطب لكنه ترك دراستها وتفرغ لهوايته مما اغضب الاب وقطع عنه نفقات المعيشة فاضطر للعمل باحد المسارح الليلية، ليستكمل دراسته الموسيقية ويعمل مدرسأ لنظريات الموسيقى باحد المدارس وينال جائزة روما فى التأليف عام 1830 بعدها سافر إلى إيطايا للدراسة لمدة 3 سنوات، ثم عاد الى باريس ليقدم أولى ثمرات بعثته لإيطاليا وهى افتتاحية الملك لير وسيمفونية البعث التى أثارت سخط الجمهور والنقاد، حيث تحرر خلالها من القوالب المعروفة انذاك ، تميزت أعماله بقوة الحس الدرامى وثراء النص الأوركسترالى وكان يعتقد انه خليفة بيتهوفن ولكن المصدر الحقيقى لقوته الفنية جاءت من قدرته على التصوير السيمفونى الذى يرتبط بموضوع ادبى او تعبير عن احاسيس شخصية وظهر ذلك جلياً فى العديد من اعماله مثل هارولد فى ايطاليا وروميو وجولييت ، توفى برليوز عام 1869 بعد ان ترك كثيراً من الأعمال الهامة .











