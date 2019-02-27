شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تتعاون مع الشاعر محمد فتحى والملحن طارق شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة كارمن سليمان مع الشاعر محمد فتحى لأول مرة فى أغنية جديدة لم يتم اختيار اسمها حتى الآن، وهى من ألحان طارق شمس، وتوزيع أسامة سامى، ومن المقرر أن يتم طرحها فىي فترة المقبلة.

وقال ملحن الأغنية طارق شمس، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع كارمن سليمان فى الأغنية، موضحاً أن الأغنية جديدة ومختلفة عن أعمال كارمن الغنائية التى قدمتها من قبل.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كليب "بحب الحياة" مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن ضمن حملة توعوية بمرض القولون التقرحى المزمن المعروف بداء "الكرون".